Європарламент хоче посилення своєї ролі у зовнішній політиці ЄС

Європарламент виступає за посилення демократичної легітимності зовнішньої політики ЄС

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Європарламент виступає за посилення демократичної легітимності зовнішньої політики ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у двох доповідях, схвалених сьогодні на пленарному засіданні сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Депутати, зокрема, схвалили доповідь Габріеля АЛЬБЕРТІНІ (група народних партій, Італія) про річний звіт спільної зовнішньої те безпекової політики за 2008 рік.

“За” проголосували 592 депутати, проти – 66, утрималися 11.

У цьому документі депутати також висловилися за посилення участі парламенту в оцінці кандидатів на посади спеціальних представників ЄС, підкресливши необхідність дотримання статевого балансу. Депутати також вважають, що Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики має проводити консультації з відповідним комітетом Європарламенту перед призначенням осіб на ключові посади в Європейській службі зовнішніх дій, а окремі кандидати на посади спеціальних представників ЄС або голів представництв ЄС мають перед призначенням брати участь в дискусіях у Комітеті з питань закордонних справ Європарламенту.

Європарламент схвалив також доповідь Арно ДАНЖАНА (група народних партій, Франція) про імплементацію Європейської безпекової стратегії та Спільної безпекової і оборонної політики.

“За” проголосували 480 депутатів, проти – 11, утрималися – 64.

У цьому документі депутати підтримали створення Ради міністрів з питань оборони ЄС в рамках Ради із зовнішніх справ і закликали створити оперативний центр ЄС під наглядом Верховного представника з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС.

Європарламент в схваленій доповіді висловився за те, що США при розгортанні елементів ПРО в Європі мали б брати до уваги спільний європейський підхід до захисту Європи від балістичних загроз.

Депутати також вважають за необхідне забезпечити більш швидке розміщення військових місій ЄС за кордоном в майбутньому.