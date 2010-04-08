Грищенко та заступник Генсека НАТО поговорили про співпрацю

Київ. 8 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО прийняв заступника Генерального секретаря НАТО з політичних питань та безпекової політики Дірка БРЕНГЕЛЬМАННА, який перебуває в Україні з одноденним візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, К.ГРИЩЕНКО поінформував представника Альянсу про першочергові завдання нового українського керівництва в контексті реалізації актуальних пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави, засвідчив інтерес України до подальшого розвитку партнерських відносин з НАТО і прагматичного співробітництва з НАТО.

Д.БРЕНГЕЛЬМАНН підтвердив бажання Альянсу мати активні відносини з новим Президентом та урядом України. Він висловив налаштованість НАТО надавати Україні всебічну допомогу в здійсненні внутрішніх реформ, спрямованих на розвиток демократичних інституцій і досягнення високих соціально-економічних стандартів. Було також високо оцінено роль України як контрибутора міжнародної безпеки.

Окрім того, йшлося про забезпечення ефективного механізму координації виконання Річних національних програм України, пріоритети співпраці в сфері стратегічних авіаперевезень та невійськових галузях.