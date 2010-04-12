Єврокомісія починає дебати щодо реформ агрополітики

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Єврокомісія оголосила публічні дебати щодо майбутнього Спільної сільськогосподарської політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Дачіан ЧІОЛОШ.

“Ці дебати триватимуть до липня. В середині липня ми також організуємо велику конференцію для всіх зацікавлених сторін”, - сказав він.

Комісар зазначив, що на сьогодні переваги від Спільної сільськогосподарської політики ЄС отримують не лише фермери, а практично всі громадяни ЄС.

Разом з тим, за його словами, на сьогодні політика потребує реформ для того, щоб її інструменти стали більш доступними для громадян і, передусім, для фермерів.

До кінця цього року Єврокомісія планує підготувати Комюніке для Ради ЄС та Європарламенту щодо розвитку сільськогосподарської політики після 2013 року.

Спільна сільськогосподарська політика ЄС, зокрема, передбачає надання допомоги фермерам для забезпечення прибутковості виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції та її експорту.