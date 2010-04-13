28 українських студентів навчатимуться в країнах ЄС

Київ. 13 квітня. УНІАН. 28 студентів з України були відібрані на конкурсних засадах для навчання на одному з 116 курсів програми Еразмус Мундус в університетах країн-членів ЄС з наданням відповідних стипендій.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейської Комісії в Україні.

За повідомленням, до резервного листа включено 58 студентів з України. Вони мають шанси на отримання стипендій в разі вибуття студентів, щодо яких прийнято рішення про надання стипендій.

Більшість стипендіатів з Національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені Каразіна, Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» імені Жуковського, Дніпропетровського національного університету, Національної академії муніципального управління, Київського слов’янського університету, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського університету імені Б.Д.Грінченка, Кримського агротехнологічного університету НАУ, Національного університету імені Івана Франка та інших вищих навчальних закладів.

Студентами було надано перевагу широкому колу курсів, таких як стратегічний менеджмент, державна політика, математичне моделювання в інженерії, інженерія програмного забезпечення, вивчення різних культур та інші.

Серед університетів Європи, які обрані для навчання українськими студентами, варто відзначити університети Лейпцигу, Штутгарта, Туріна, Марселя, Хогслана, Гронингена, Деусто та Королівського технологічного університету (КТН). Географія навчання переважає в таких країнах Європи як Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Швеція, Королівство Нідерландів та інших країн.

З моменту започаткування програми Еразмус Мундус 158 українським студентам та 27 науковцям Європейською Комісією було надано грантів на навчання.