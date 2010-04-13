Європарламент вшанує пам`ять загиблих у літаку Президента Польщі

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Європарламент вшанує пам’ять загиблих у літаку польського Президента Лєха Качинського.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з повідомленням, церемонія вшанування пам’яті відбудеться 14 квітня о 12-00 у Брюсселі.

В ході урочистої церемонії будуть зачитані імена усіх 96-ти загиблих в авіакатастрофі, пролунають гімни Польщі та ЄС, а також відбудеться вшанування пам’яті загиблих хвилиною мовчання.

Як повідомляв УНІАН, літак з Президентом Польщі розбився поблизу російського Смоленська 10 квітня. В авіакатастрофі не вижив ніхто. Загалом на борту літака перебувало 88 пасажирів та 8 членів екіпажу.