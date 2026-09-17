Журналісти виявили серію спільних закордонних поїздок міністра, його коханки та матері коханої Володимира Путіна, які здійснювалися на приватних літаках.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його коханка Світлана Полякова неодноразово відпочивали за кордоном разом із Любов’ю Кабаєвою – матір’ю коханої російського диктатора Володимира Путіна. Про це 17 вересня повідомило Агентство з посиланням на ще не опубліковане розслідування видання "Проект".

Журналісти досліджували зв’язки представників російського керівництва між собою та з великими підприємцями. Для цього вони, зокрема, використали дані з бази перетину кордону.

За даними журналістів, Любов Кабаєва, Сергій Лавров і Світлана Полякова двічі разом відвідували Хорватію – у 2017 та 2018 роках. У 2021 році вони також літали до Туреччини.

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Для цих поїздок використовували дорогі бізнес-джети. Одним із літаків, за даними розслідування, регулярно користувався президент московського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер.

Під час деяких перельотів до компанії також приєднувалися родини підприємців Віталія Мащицького та Олександра Чигиринського.

Агентство зазначає, що журналісти таким чином звернули увагу на зв’язки Лаврова та матері коханої Путіна з великими підприємцями, які могли фінансувати дорогі закордонні поїздки.

Полякова та Кабаєва також подорожували без Лаврова

Журналісти стверджують, що Світлана Полякова та Любов Кабаєва підтримують дружні стосунки.

Вони двічі разом літали до Італії – у 2016 та 2018 роках. При цьому використовували літак, яким літає Тетяна Юмашева, донька колишнього президента Росії Бориса Єльцина.

У 2019 році Полякова та Кабаєва разом відвідали Хорватію. Під час цієї поїздки з ними також була Лейсан Кабаєва – молодша сестра коханої Путіна.

Лавров - останні заяви

Окремо журналісти звернули увагу на тривале перебування Сергія Лаврова на посаді міністра закордонних справ Росії. Він залишається єдиним членом російського уряду, який обіймає свою посаду вже 22 роки.

Крім того, напередодні виборів до Державної думи Росії, які розпочинаються 19 вересня, Лавров став одним із лідерів списку партії "Єдина Росія".

Днями Лавров пригрозив Європі, що її війна з РФ, якщо вона почнеться, буде "дуже короткою".

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