Повітряний простір Бельгії закрито до 20-00

Брюссель. 17 квітня. УНІАН. Повітряний простір Бельгії залишиться закритим до 20-00 сьогодні.

Про це повідомляють бельгійські ЗМІ.

Повітряний простір залишається закритим через активність вулкану в Ісландії, хмара попелу від якого прийшла до Європи у четвер, 15 квітня.

В цілому, в результаті закриття повітряного простору Бельгії, будуть скасовані 260 регулярних рейсів з та в аеропорти Брюсселя, Льєжа і Шарлеруа.

ЗМІ також повідомляють, що ірландська лоу-кост компанія Ryanair вже заявила про скасування всіх рейсів в північній Європі до 14-00 понеділка, 19 квітня.

На сьогодні повітряний простір залишається закритим також у Великобританії, Нідерландах, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, частково у Франції, Німеччині, Чехії та Польщі.

Повідомляється також, що метеорологи Ісландії поки не спостерігають ніякого зменшення активності вулкану Ейяфьяллайокуль.