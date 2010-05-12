В 1-му кварталі ВВП в Європі зріс

Брюссель. 12 травня. УНІАН. За попередніми даними, в 1-му кварталі 2010 року ВВП зріс в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) на 0,2% порівняно з четвертим кварталом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з першим кварталом 2009 року, ВВП у першому кварталі 2010 року зріс на 0,5% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.

Як повідомляв УНІАН, у четвертому кварталі 2009 року ВВП не змінився в єврозоні та зріс на 0,1% в ЄС-27.

В 2009 році ВВП в єврозоні знизився на 4,1%, в ЄС-27 – на 4,2% порівняно з 2008 роком.

З 1 січня 2009 році до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.