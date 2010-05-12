У Києві пройде День польської культури

Київ. 12 травня. УНІАН. На Софійській площі у Києві 15 травня відбудуться заходи в рамках Дня польської культури в Україні.

Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційної політики Шевченківської районної ради Києва, акція організована Посольством Республіки Польща в Україні за підтримки голови Шевченківської райдержадміністрації та лідера громадського руху «Кияни передусім!» Віктора ПИЛИПИШИНА.

Заплановано, що о 13.00 розпочнуться виступи дитячих та народних колективів Шевченківського району м. Києва. О 14.00 відкриється туристичний ярмарок за участю туристичної палати Республіки Польща, Варшавської туристичної палати, Національного агентства туризму Польщі, Головного управління туризму і готельного господарства м. Києва, Київського туристичного інформаційного центру.

З 14.00 до 17.00 гості свята зможуть покуштувати страви польської національної кухні від ресторану «Опалкова Хата».

В рамках урочистостей також відбудеться відкриття пам’ятника Юліушу Словацькому на вул. Костьольній, навпроти костьолу Св. Олександра. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ проведе цього дня дипломатичний прийом на території заповідника «Софія Київська».

День культури Республіки Польща в Україні завершиться концертом, в якому візьмуть участь українські та польські виконавці. Зокрема, Україну представлятимуть Кузьма й Руслана. Початок концерту о 19.00. Вхід вільний.