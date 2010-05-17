Янукович та Медведєв підписали заяву про Придністров`я

Текст заяви не оприлюднено

Київ. 17 травня. УНІАН. Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали «Спільну заяву президентів України та РФ щодо врегулювання придністровської проблеми». Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні в рамках офіційного візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Києва. Текст заяви поки не оприлюднено.

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