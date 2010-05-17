Янукович та Медведєв підписали заяву про Придністров`я
17:41, 17 травня 2010Новини ЄС
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Текст заяви не оприлюднено
Київ. 17 травня. УНІАН. Президенти України і Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали «Спільну заяву президентів України та РФ щодо врегулювання придністровської проблеми».
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні в рамках офіційного візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Києва.
Текст заяви поки не оприлюднено.
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