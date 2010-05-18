Європарламент підтримав надання фіндопомоги Україні

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги в 500 млн. євро.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 604 депутати, проти – 37, утримались – 16.

Гроші планується надати у вигляді кредиту, який має бути повернутий протягом 15 років.

При цьому, нинішня допомога має доповнити допомогу Україні від Міжнародного валютного фонду, а також схвалену в 2002 році, але не витрачену допомогу ЄС в 110 млн. євро.

Депутати зазначили, що умови надання допомоги мають забезпечити кращу ефективність, прозорість та звітність у витрачанні грошей.

При цьому, використання допомоги має контролюватися Єврокомісією, яка повинна повідомляти Європарламенту про те, яким чином витрачається допомога.

Депутати також вважають, що макрофінансова допомога може сприяти економічній стабілізації в Україні лише за умови політичної стабілізації та підтримки основними політичними силами України чіткої імплементації необхідних структурних реформ.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія запропонувала надати Україні макрофінансову допомогу наприкінці 2009 року.

Рішення Європарламенту має бути також підтримано Радою міністрів ЄС. Допомога може бути надана Україні тільки після відновлення співпраці з МВФ.