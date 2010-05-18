В ЄС створять Бюро підтримки притулку

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Європарламент схвалив створення Європейського бюро підтримки притулку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Жана ЛАМБЕРА (група “зелених” – Європейський вільний альянс, Великобританія).

Бюро базуватиметься у Валетті (Мальта) і надаватиме експертну підтримку країнам-членам ЄС, що приймають шукачів притулку.

Головним завданням Бюро стане посилення співпраці між національними органами влади в питанні надання притулку, а також координація обміну інформацією про заходи з розселення біженців та шукачів притулку.