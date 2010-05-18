Дружини самозайнятих осіб в ЄС отримають оплачувану відпустку для народження дитини

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Європарламент схвалив надання 14-тижневої відпустки для народження дитини для дружин самозайнятих осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Астрід ЛАЛЛІНГ (група народних партій, Люксембург).

“За” проголосували 532 депутати, проти – 30, утримались – 36.

Згідно з доповіддю, оплачувана відпустка для народження дитини терміном щонайменше на 14 тижнів має надаватися дружинам та партнерам самозайнятих осіб. При цьому, країни-члени ЄС мають самостійно вирішувати, чи повинні дружини та партнери самозайнятих осіб обов’язково платити внески до фондів соціального страхування, які покривають видатки в тому числі на відпустки по догляду за дитиною, на лікування, інвалідність та пенсії, чи вони можуть платити ці внески на добровільній основі.

У документі зазначається, що дружини та партнери самозайнятих осіб досить часто допомагають своїм чоловікам чи партнерам в роботі, особливо, при веденні фермерського господарства, в маленьких компаніях тощо. При цьому, досить часто, дружини самозайнятих осіб не вважаються найманими працівниками.

У документі також зазначається, що дружини та партнери самозайнятих осіб протягом відпустки з народження дитини, мають отримувати достатню суму фінансової допомоги, на рівні, не меншому від рівня допомоги іншим жінкам, що працюють за наймом.

Директива також передбачає, що країни-члени ЄС можуть самостійно визначати, чи буде така відпустка обов’язковою, чи добровільною.

Рада ЄС планує схвалити цю директиву на засіданні 7 червня. Після цього країни-члени ЄС повинні будуть ввести її положення до національного законодавства протягом двох років.