У березні в єврозоні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі

Брюссель. 18 травня. УНІАН. За попередніми оцінками, у березні 2010 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становитиме 4,5 млрд. євро, негативне сальдо зовнішньої торгівлі всіх 27-ми країн-членів ЄС (ЄС-27) становитиме 7,1 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У березні 2009 року в зоні євро було позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в 1,6 млрд. євро. У лютому 2010 року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становило 2,4 млрд. євро проти негативного сальдо в 1,2 млрд. євро у лютому-2009.

В ЄС-27 у березні 2009 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило 9,2 млрд. євро. У лютому-2010 баланс становив -6,5 млрд. євро проти -10,8 млрд.євро у лютому-2009.