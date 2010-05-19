В Бельгії впроваджують нові посвідчення водія

Брюссель. 19 травня. УНІАН. Бельгія починає впроваджувати нові посвідчення водія європейського стандарту.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія газети “Le Soir”.

Згідно з повідомленням, нові посвідчення, зроблені з пластику, розміром з банківську картку, з’являться в Бельгії на початку липня цього року.

Спочатку нові посвідчення отримуватимуть лише нові водії. Вся ж країна має перейти на нові посвідчення до початку 2012 року.

Видання зазначає, що нові посвідчення рожевого кольору відповідатимуть європейським стандартам. Термін дії посвідчення становитиме до 10 років.

Вартість нових посвідчень становитиме 20 євро проти 11 євро, які водії сплачують зараз за паперові посвідчення водія.