Брюссель. 19 травня. УНІАН. Єврокомісія оштрафувала виробників DRAM на загальну суму 331 млн. євро за картельну змову.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання конкуренції, Йоакін АЛМУНЬЯ.

“Загальна сума штрафу для 9-ти компаній – 331 млн. євро. Ще одна компанія - “Micron” - не сплачуватиме штрафу, оскільки вона надала інформацію про змову”, - сказав він. Єврокомісія, зокрема, наклала штрафи на такі компанії, як Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida та Nanya.

Штраф було також накладено і на компанію Micron, однак оскільки вона повідомила Єврокомісії про картельну змову, то її було звільнено від сплати штрафу.

За повідомленням віце-президента Єврокомісії, Micron повідомила комісію про існування картельної змови в 2002 році, після чого Єврокомісія проводила відповідне розслідування.

Частина компаній також отримали знижки на призначені суми штрафів за співпрацю з Комісією у розслідуванні.

Картель діяв з 1 липня 1998 року по 15 червня 2002 року.

DRAM – тип напівпровідникової пам’яті, що використовується найчастіше, як оперативна пам’ять сучасних комп’ютерів.