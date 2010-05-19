Єврокомісія оштрафувала виробників DRAM
Загальна сума штрафу - 331 млн. євро
Брюссель. 19 травня. УНІАН. Єврокомісія оштрафувала виробників DRAM на загальну суму 331 млн. євро за картельну змову.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання конкуренції, Йоакін АЛМУНЬЯ.
“Загальна сума штрафу для 9-ти компаній – 331 млн. євро. Ще одна компанія - “Micron” - не сплачуватиме штрафу, оскільки вона надала інформацію про змову”, - сказав він. Єврокомісія, зокрема, наклала штрафи на такі компанії, як Samsung, Hynix, Infineon, NEC, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Elpida та Nanya.
Штраф було також накладено і на компанію Micron, однак оскільки вона повідомила Єврокомісії про картельну змову, то її було звільнено від сплати штрафу.
За повідомленням віце-президента Єврокомісії, Micron повідомила комісію про існування картельної змови в 2002 році, після чого Єврокомісія проводила відповідне розслідування.
Частина компаній також отримали знижки на призначені суми штрафів за співпрацю з Комісією у розслідуванні.
Картель діяв з 1 липня 1998 року по 15 червня 2002 року.
DRAM – тип напівпровідникової пам’яті, що використовується найчастіше, як оперативна пам’ять сучасних комп’ютерів.