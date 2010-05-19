Кабмін хоче гармонізувати законодавство про інтелектуальну власність з ЄС

Київ. 19 травня. УНІАН. Уряд має намір гармонізувати із європейським українське законодавство у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Про це повідомила начальник Управління правового забезпечення промислової власності Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Ірина ВАСИЛЕНКО на круглому столі в УНІАН.

Вона повідомила, що в основному законодавство у цій сфері було сформоване у 90-ті роки минулого століття. За словами І.ВАСИЛЕНКО, на сьогодні в Україні діє 10 спеціальних законів у сфері захисту прав інтелектуальної власності і близько 100 відомчих нормативних актів. Вона додала, що також Україна приєдналася до 23-х міжнародних угод у цій сфері.

За словами І.ВАСИЛЕНКО, важливою метою держави залишається узгодження українського законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу. Начальник управління зазначила, що раніше з цією метою вже було розроблено проект закону, яким вносяться зміни до низки законів у сфері захисту прав інтелектуальної власності, цей законопроект вже направлявся на розгляд Кабінету міністрів. Однак, за її словами, у зв’язку зі зміною уряду його повернули на переузгодження. На даний час законопроект вже пройшов цю процедуру і має бути розглянутий на засідання відповідного урядового комітету, зазначила І.ВАСИЛЕНКО. Вона додала, що цей документ враховує всі вимоги європейських норм у зазначеній сфері.