Нові подробиці трагедії літака Качинського

Київ. 19 травня. УНІАН. Напередодні і в момент катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського в кабіні пілотів були сторонні особи: директор дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ Маріуш Казана і командувач Військово-Повітряних сил Польщі генерал Анджей Блазік.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до членів міжнародної комісії з розслідування катастрофи літака Президента Польщі, що сталася під Смоленськом 10 квітня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА поінформувала, що у кабіні польського Ту-154, який розбився під Смоленськом, були сторонні люди.

«Встановлено, що в кабіні (пілотів) були особи, які не є членами екіпажа. Голос одного точно ідентифіковано, голос іншого або інші (голоси) підлягають додатковій ідентифікації польською стороною» - сказала Т.АНОДІНА.

У свою чергу уповноважений Польщі в розслідуванні авіакатастрофи Едмунд КЛІХ відзначив, що для того, аби оцінити, чи впливала якось присутність сторонніх на екіпаж та на результати польоту, «потрібно знати всю транскрипцію розмови цієї особи».

Він зазначив, що ця розмова відбувалася за 15-16 хвилин до зіткнення із землею, «тому я не думаю, що це мало вирішальний вплив на причини цієї події (катастрофи - УНІАН)».

«Якогось тиску (на екіпаж) я не відчув», - сказав Е.КЛІХ.