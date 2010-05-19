Європарламент проти ”м`ясного клею” для м`ясопродуктів

Брюссель. 19 травня. УНІАН. Європарламент не надав дозволу на використання “м’ясного клею” для створення м’ясопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції.

“За” проголосували 370 депутатів, проти – 262, утримались –32. Мінімальна необхідна кількість депутатів для накладання вето на дозвіл становила 369.

“М’ясний клей” – це свинячий чи яловичий тромбін, що використовується для “склеювання” м’ясопродуктів, щоб сформувати з окремих шматочків м’яса готовий стек.

Депутати зазначили, що використання “м’ясного клею” може ввести в оману споживачів.

“Споживачі в Європі мали б вірити в те, що вони купують справжній біфштекс чи окорок, а не склеєні шматки м’яса”, - заявив депутатам голова Комітету з питань захисту навколишнього природного середовища Європарламенту Джо ЛАЙНЕН (група соціалістів та демократів, Німеччина).

Депутати Європарламенту також зазначили, що продукти з використанням “м’ясного клею” можуть нести більші ризики бактеріального інфікування.

Таким чином, органи влади країн-членів ЄС можуть самостійно вирішувати чи дозволяти використання “м’ясного клею” при виробництві м’ясопродуктів, чи ні.