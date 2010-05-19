Польща просить РФ прискорити оприлюднення звіту про падіння літака

Варшава. 19 травня. УНІАН. Представники польської влади просили Російську Федерацію прискорити оприлюднення попереднього звіту про причини катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам у Варшаві.

„Це було предметом моєї розмови із (главою МЗС РФ) Сергієм ЛАВРОВИМ та прем’єрів”, - сказав він.

Міністр зазначив, що договір, який є правовою основою для співпраці росіян з поляками в розслідуванні цієї катастрофи, дозволяє оприлюднювати попередні матеріали розслідування.

Водночас Р.СІКОРСЬКИЙ не уточнив, коли він розмовляв з С.ЛАВРОВИМ на цю тему.

Згідно з повідомленням прес-служби польського уряду, 14 травня прем’єр-міністр Дональд ТУСК обговорив із главою російського уряду Володимиром ПУТІНОМ питання передачі Польщі „чорних скриньок” з літака Л.Качинського та оприлюднення їхніх записів.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня представник Польщі в комісії Міждержавного авіаційного комітету РФ, яка розслідує смоленську авіакатастрофу, Едмунт КЛІХ заявив, що попередній звіт про причини катастрофи літака Президента Польщі може бути оприлюднений у червні.

Найбільша опозиційна партія у Польщі ”Право і справедливість”, співзасновником якої був трагічно загиблий Президент Л.Качинський, критикує польську владу за те, що вони не витребували у росіян справу про авіакатастрофу, адже без дозволу російських посадовців польські прокурори навіть не мають права оприлюднювати докази у справі.

Довідка УНІАН. 10 квітня літак Президента Польщі Леха Качинського, на борту якого було 96 чоловік, розбився під час заходження на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.

Л.Качинський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь в траурних заходах з нагоди 70-х роковин Катиньської трагедії.