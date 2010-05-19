Україні та Польщі час займатся справами в економіці

Київ. 19 травня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністр Польщі Лешек МІЛЛЕР вважає, що з 2004 року в економічному співробітництві України і Польщі були лише декларації, і зараз настав час переходити до конкретних проектів.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Польський бізнес політичну ситуацію останніх років в Україні вважав нестабільною і остерігався інвестувати. Зараз багато хто з польських бізнесменів прихід в Україні сильної і стабільної влади сприйняв як відновлення можливостей для інвестування», - сказав він.

При цьому він висловив сподівання, що і український приватний і державний бізнес побачить в Польщі і за її посередництва - в Європейському Союзі хороші об`єкти для інвестицій.

Л.МІЛЛЕР як голова спеціально створеного Дорадчого комітету при Польсько-Українській господарській палаті (ПУГП) розраховує, що досвід Польщі, якій вдалося за час вступу до ЄС значно підняти рівень життя, буде корисним в Україні і переросте з семінарів і декларацій у конкретні спільні проекти.

У свою чергу, радник-міністр, керівник відділу сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства Польщі в Україні Анджей ГРАБОВСЬКИЙ відзначив, що з нового року вже зафіксовано тенденцію до зростання товарообігу між Україною і Польщею.