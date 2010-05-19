Лабораторії не знайшли діоксину в українській кукурудзі

Київ. 19 травня. УНІАН. Українська і голландська лабораторії не виявили діоксину в зразках української кукурудзи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики України.

Згідно з повідомленням, на доручення міністра аграрної політики України Миколи ПРИСЯЖНЮКА була створена комісія зі з`ясування причин інциденту з українською кукурудзою, що була поставлена через Нідерланди до Німеччини.

Члени комісії вилучили чотири зразки, що перебували на зберіганні в Херсонській обласній державній хлібній інспекції. Зразки було направлено до Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя для дослідження на зміст діоксину і фуранів. За попередніми даними інституту, діоксину в кукурудзі фуражній не виявлено, дослідження на зміст фуранів триває.

Крім того, чотири зразки кукурудзи фуражної українського походження було досліджено в Нідерландах (International Laboratories TLR, Роттердам). Згідно з відповідним аналітичним звітом, діоксину і поліхлорованих біфенилів (PCBs) у них не виявлено. На сьогоднішній день, за повідомленням ТОВ «АГРО–МААС Україна», кур`єрською службою додатково відправлено зразки кукурудзи для проведення повторних лабораторних досліджень в лабораторіях TLR (Роттердам) і Eurofins (Гамбург).

«Сьогодні Україна – серед визнаних гравців на зовнішніх зернових ринках. Країна виходить на провідні місця в торгівлі кукурудзою. Тому для нас дуже важлива репутація нашої продукції в світі, і ми жорстко відстоюватимемо власні позиції», - заявив М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомили в прес-службі, паралельно Мінагрополітики і Держкомветмедицини також розслідують обставини постачання до Нідерландів кормів українського виробництва. Вже встановлено, що партія кукурудзи фуражної (власник НВПП «ДНІПРО-2») супроводжувалася документально на належному рівні - ветеринарним свідоцтвом, виданим на підставі експертного висновку Херсонської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини. Вантаж кукурудзи 3-го класу також супроводжувався сертифікатом якості, виданим Херсонською обласною державною хлібною інспекцією.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня європейські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в торгових мережах Німеччини виявлено курячі яйця із вмістом діоксину. При цьому прозвучали звинувачення на адресу України, яка нібито поставляла заражену цією речовиною кукурудзу, що врешті-решт призвело до так званого «діоксинового скандалу».

В інформації про виявлення діоксину в кормах для курей, що надходила за системою швидкого сповіщення Європейської Комісії, зазначалося, що Україна є одним з постачальників фуражного зерна (кукурудза) до Нідерландів, відповідно, є вірогідність використання його для годування птиці. Також повідомлялося, що за результатами розслідування, проведеного держорганами Нідерландів, джерелом забруднення діоксином кормів є кукурудза фуражна, що поставлялася українським експортером - науково-виробничим приватним підприємством «ДНІПРО-2» (м. Херсон), а імпортерами цієї продукції були дві компанії з Нідерландів - Meunerie Liegeois B.V і Doens Food Ingredients B.V.

М.ПРИСЯЖНЮК, коментуючи повідомлення в ЗМІ, наголосив, що попадання до Німеччини кукурудзи, що містить діоксин, неможливе. «Подібні заяви є публічним «пошуком винних». Набагато легше перекласти відповідальність на когось іншого, слабкішого, ніж визнати свою провину», - сказав міністр.