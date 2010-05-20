Призначено нового голову Місії ЄС EUBAM

Київ. 20 травня. УНІАН. Удо БУРКХОЛДЕРА призначено новим главою Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM).

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Громадянин Німеччини У.БУРКХОЛДЕР з січня 2008 року обіймав посаду заступника голови місії, а з січня 2010 року – виконувача обов’язків глави EUBAM.

“За два роки свого перебування у місії я помітив справжні поліпшення на молдавсько-українському кордоні, і я сподіваюся на розвиток цього успіху разом з нашими партнерами – українськими та молдавськими прикордонними і митними службами”, - заявив у зв’язку із призначенням У.БУРКХОЛДЕР.

Діяльність EUBAM було розпочато 30 листопада 2005 року у відповідь на спільне звернення Президентів України та Республіки Молдова. Місія є консультативним і технічним органом без виконавчих повноважень.

Головним завданням місії є сприяння в організації надання громадянам і компаніям Молдови та України прикордонних і митних послуг високої якості.

EUBAM повністю фінансується Європейським Союзом.

Зараз місія має мандат на діяльність до 30 листопада 2011 року.

Штаб-квартира EUBAM знаходиться в Одесі. Крім того, є представництво у Кишиневі і шість польових офісів на молдавсько-українському кордоні.