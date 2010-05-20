Збитки Польщі від повені можуть становити 2 млрд. євро

Варшава. 20 травня. УНІАН. Збитки Польщі від цьогорічної повені можуть скласти понад 2 млрд. євро.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив голова польського уряду Дональд ТУСК після засідання кризового штабу сьогодні вночі.

Прем`єр повідомив, що рівень води у річці Вісла є найбільшим за останні 160 років.

За його словами, ситуація з підтопленням залишається складною у південних та західних регіонах Польщі, де, за даними польських ЗМІ, евакуйовано понад 3,5 тис. людей.

”Ми повинні бути готовими до дуже драматичних наслідків повені. Збитки можуть бути понад 2 млрд. євро”, - сказав Д.ТУСК.

Водночас він зауважив, що уряд поки що не буде запроваджувати надзвичайний стан, що призвело б до перенесення запланованих на 20 червня виборів Президента Польщі.

”Я питав рятувальні служби: чи впровадження надзвичайного стану допоможе вести рятувальні акції? Отримав відповідь, що ні”, - сказав Д.ТУСК.

Голова уряду додав, що Польща планує звернутися за фінансовою допомогою для ліквідації наслідків повені до Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, польські урядовці порівнюють цьогорічну повінь із так званою ”повінню тисячоліття” 1997 року, яка трьом найбільш постраждалим країнам (Польщі, Німеччині і Чехії) завдала збитків на суму понад 4,5 млрд. євро і забрала життя 110 людей, половина з яких - поляки.

Внаслідок цьогорічнох повені вже загинули щонайменше 5 людей.