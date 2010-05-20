В Адміністрації Президента кажуть про активний діалог з ЄС

Київ. 20 травня. УНІАН. Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН не згоден з тим, що на фоні високої активності в російсько-українському діалозі Україна втратила темпи у розвитку відносин з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він зауважив на зустрічі з журналістами в Адміністрації Президента.

“Ви кажете, що немає інтенсивності в діалозі з ЄС? Не згоден. Йде постійний обмін візитами, зустрічаються міністри закордонних справ. Нещодавно Україну відвідав Європейський комісар у справах розширення та політики сусідства Стефан ФЮЛЕ. Тобто, процес іде”, - сказав глава АП.

“Інша справа, що, як ви знаєте, в самій Європі сьогодні непросто. Серйозні проблеми, які мають бути вирішені на рівні самого Євросоюзу, природно, не можуть не вимагати часу, зусиль, тому, можливо, нам і дістається менше уваги, ніж хотілося б”, - відзначив він.

Разом з тим, позитивним фактором розвитку відносин з Європою С.ЛЬОВОЧКІН вважає останні українсько-російські угоди щодо демаркації сухопутного кордону. “Як відомо, Європа вже багато років чекає, що ми матимемо визначені кордони з нашими сусідами, і от тепер це питання щодо суші з Росією закрито. Сьогодні ми також активно працюємо з Білоруссю в цьому напрямку, очікуємо, що буде укладено відповідні угоди. І тоді можна буде чітко сказати, що ми маємо оформлені кордони з нашими сусідами. Чи це не конкретні кроки для зближення також і з Європою?”, - задав він риторичне запитання.

У свою чергу заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що стрімкі темпи зближення з Росією лише допомагають Україні швидше інтегруватись у Європу. “Ми бачимо, що чим інтенсивніше наші контакти з Москвою, тим більше цікавляться нами в Європі. Чи це погано, коли наші стосунки з Росією збуджують Європу?”, - сказала вона на зустрічі.

Відповідаючи на запитання “Чи це не страх Європи перед Росією?”, Г.ГЕРМАН зауважила: “Будь-яка мотивація, що зближує нас з Європою, вважаю, добра для нас”. “Відтак, можливо, Європа знесе візи для України швидше, ніж для Росії”, - спрогнозувала вона.