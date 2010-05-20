Польща не вірить в об`єктивність російського рапорту про загибель Качинського

Варшава. 20 травня. УНІАН. Польські військові пілоти не вірять в об`єктивність попереднього рапорту Міждержавної авіаційної комісії Російської Федерації про причини Смоленської авіакатастрофи, який визначає головними винуватцями трагедії екіпаж літака Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявили пілоти спеціального військового полку №36, який обслуговує уряд.

Пілоти звернули увагу, що представлений вчора рапорт покладає вину за катастрофу на екіпаж літака, який нібито через недостатню професійну підготовку міг додатково піддатися впливу сторонніх високопосадових осіб, котрі могли змушувати пілотів намагатися посадити президентську машину, незважаючи на сильний туман в Смоленську.

”Згідно з рапортом, ми психи, які літають, не дотримуючись жодних правил безпеки”, - сказав один із пілотів спецполку виданню Gazeta Wyborcza.

Пілоти запевнили, що командир екіпажу Аркадіуш Протасюк не належав до схильних до авантюр людей.

”Арек був найспокійнішою людиною в світі, виваженим. Він ніколи не зробив нічого супроти процедур”, - відзначають його колеги.

Пілоти підкреслили, що попередній рапорт росіян не відповідає на ключове питання, чому президентський літак опинився нижче ”точки прийняття рішення” про посадку, яка для Смоленського летовища становить 120 метрів.

Колишній військовий пілот Міхал ФІШЕР назвав можливою причиною надання диспетчером в Смоленську неправильних даних про атмосферний тиск на летовищі, що спричинило похибку при розрахунках у правильній траєкторії посадки літака.

М.ФІШЕР, котрий товаришував з загиблим в авіакатастрофі керівником Повітряних сил Польщі Анджеєм Бласіком, категорично відкинув можливість тиску пілотів задля посадки літака (Про таку можливість повідомляють деякі медіа - УНІАН).

Він заявив, що дуже добре знав генерала і єдиною командою, яку він міг дати в такій ситуації могла бути лише заборона посадки.

Як повідомляв УНІАН, МАК вчора у Москві представила попередній рапорт причин Смоленської авіакатастрофи, який прямо не називає причиною трагедії ”помилку пілотів”, але опосередковано називає головними винуватцями екіпаж, який не прислухався до рекомендацій диспетчера й пішов на посадку в складних погодних умовах.

Згідно з рапортом, літак підходив до посадки на автопілоті, який був виключений за 4-5 секунд до першого зіткнення з деревом.

Польські експерти відзначають, що включений автопілот свідчить про впевненість екіпажу в перебуванні на висоті понад 100 метрів, висловлюючи здивування, чому диспетчер російського летовища не попередив пілотів про те, що вони зійшли занадто низько.

Довідка УНІАН. Польська прокуратура планувала оприлюднити записи ”чорних скриньок” - які могли б дали точну відповідь на те, як відбувалася розмова між пілотом та диспетчером та чи був тиск з боку інших людей на екіпаж для посадки літака - ще 22 квітня, але російська прокуратура до сих пір не надала полякам оригіналів записів.

У склад російської комісії, яка розслідує причини авіакатастрофи, входять представники Польщі, котрі, однак, не мають доступу до всіх матеріалів.

Найбільша опозиційна партія Польщі ”Право і справедливість”, співзасновником якого був Лех Качинський, критикує владу за те, що росіяни, а не поляки досліджують причини авіакатастрофи, яка забрала життя 96 польських громадян, серед яких глава Польської держави та низка інших високопосадовців.