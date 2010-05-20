Депутати Європарламенту хочуть зустрітися з Грищенком або Тігіпком

Страсбург. 20 травня. УНІАН. Депутати Європарламенту хочуть обговорити з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ або віце-прем’єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ ситуацію в Україні та пріоритети українського уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні йшлося на засіданні делегації Європарламенту у зв’язках з Україною у Страсбурзі.

«Я направлю лист (голові комітету з питань закордонних справ Європарламенту – УНІАН) Джузеппе АЛЬБЕРТІНІ про те, щоб на засідання комітету запросити К.ГРИЩЕНКА або С.ТІГІПКА», - сказав по завершенню засідання делегації її голова Павел КОВАЛЬ.

Голова делегації зазначив, що питання ситуації в Україні було включено до порядку денного засідання комітету з питань закордонних справ 17 травня, однак депутати за браком часу не встигли його обговорити.