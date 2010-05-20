Росія перевірить, чи потрібно ”добро” Європи на злиття ”Газпрому” і ”Нафтогазу”

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ поки не знає, чи доведеться “Газпрому” отримувати згоду Єврокомісії у випадку злиття з “Нафтогазом України”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я маю перевірити”, - сказав Посол.

“У будь-якому випадку “Газпрому” доведеться отримувати згоду іноземних власників його акцій”, - додав В.ЧИЖОВ.

Як повідомляв УНІАН, з пропозицією об`єднати "Газпром" і "Нафтогаз" виступив 30 квітня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Після того Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав пропозицію В.ПУТІНА “експромтом”.

Голова “Газпрому” Олексій МІЛЛЕР вже заявив, що у випадку об’єднання, “Газпром” готовий буде вкласти гроші в модернізацію української газотранспортної системи.

“Газпром” володіє низкою компаній в країнах-членах ЄС, а тому, на думку ряду експертів, при злиття з “Нафтогазом” російському виробнику газу, можливо, доведеться отримувати згоду на таке злиття в Антимонопольному органі Єврокомісії.