Європарламент підтримав додаткове фінансування закриття АЕС в Козлодуї

Брюссель. 20 травня. УНІАН. Європарламент підтримав виділення додатково 300 млн. євро на закриття АЕС в болгарському місті Козлодуй.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі доповіді Ребекки ХАРМС (група “зелених” – Європейський вільний альянс, Німеччина).

“За” проголосували 518 депутатів, проти – 17, утримались – 73.

Згідно з документом, допомога на закриття чотирьох блоків АЕС надаватиметься до 2013 року.

Депутати у своїй консультативній доповіді висловили побажання, щоб з 300 млн. євро, 180 млн. були витрачені безпосередньо на закриття блоків, а 120 млн. – на заходи з енергозбереження.

Депутати також висловились за здійснення контролю за ефективністю витрачання коштів. Так, на думку депутатів, відповідне законодавство ЄС має супроводжуватися деталізованими проектами, в яких повинні бути відображені кошти, що підуть на технічну допомогу, зарплату, будівництво сховищ для відпрацьованого ядерного палива тощо.

Депутати також висловились за надання їм та Рахунковій палаті ЄС права відстежувати ефективність використання коштів на рівних умовах з Євро комісією.

Болгарія погодилась закрити АЕС в місті Козлодуй під час переговорів про вступ до ЄС. Планувалося, що АЕС буде закрита до 2009 року, однак цього не сталося. Єврокомісія запропонувала нову програму допомоги Болгарії у закритті АЕС.