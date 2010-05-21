Україна незбалансованно посилює залежність від Росії

Страсбург. 21 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Ребекка ХАРМС (група “зелених” – Європейський вільний альянс, Німеччина) вважає, що новий уряд України збільшує її залежність від Росії.

Таку думку депутат висловила у розмові з кореспондентом УНІАН після засідання делегації Європарламенту по зв’язках з Україною.

“Є дійсно політичні зміни після того, як помінялася партія, що відповідає за владу в Україні. Таким чином, ми очікували змін, і ми маємо тепер зрозуміти, що ці зміни означають на політичному рівні”, - сказала депутат.

Р.ХАРМС зазначила, що одним з перших рішень нової української влади стала угода з Росією про обмін продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму на зменшення цін на газ.

“На перший погляд, - гарне рішення для українців платити менше за газ, але це рішення також поглиблює залежність України від Росії. Я думаю, що для будь-якої незалежної держав є дуже важливими спробувати не мати незбалансованої залежності від лише одної країни”, - сказала депутат Європарламенту.

За її словами, можливість розширення співпраці в сфері ядерної енергетики між Україною та Росією стане ще одним кроком на шляху посилення залежності України від свого північного сусіда.

“Новий уряд тягне Україну ближче до Росії. Мені не подобається це. Я сподіваюсь, що це буде лише період, і що цей рух буде принаймні виправданий. Для нас, для європейської сторони є дуже-дуже важливим поглибити також політичні відносини з України, оскільки говорити про збалансовані міжнародні відносини значить також і те, що ми, Європейський Союз, маємо зробити свій внесок”, - сказала депутат Європарламенту.

Р.ХАРМС зазначила, що Європарламент має співпрацювати, як з українською владою, так і з опозицією.

“Щоб я хотіла, щоб вже до наступного року в Україні була функціональна, добре організована опозиція, яка не лише страждає від того, що не має більшості, але також приймає цей виклик для надання політичних аргументів, для проведення дебатів і переконання українських громадян, щоб мати в майбутньому кращі шанси для формування більшості”, - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня у Страсбурзі відбулося засідання делегації Європарламенту по зв’язках з Україною, в рамках якої депутати, зокрема, вирішили запросити міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА, або віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА на засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту для проведення дебатів щодо нової політики українського уряду.