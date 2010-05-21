Депутати Європарламенту хочуть зрозуміти позиції влади та опозиції України
Висновки поки робити ще рано...
Страсбург. 21 травня. УНІАН. Депутати Європарламенту хочуть зрозуміти аргументи нової української влади та опозиції.
Про це заявив власному кореспонденту УНІАН голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною Павель КОВАЛЬ.
“Спочатку всім цікаво познайомитися з поглядами двох основних політичних сил в Україні”, - сказав депутат.
Він зазначив, що саме тому депутати в ході засідання делегації вирішили запросити міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА на засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, а також запросити на засідання делегації представників влади та опозиції, які опікуються питаннями євроінтеграції України.
“Ми хотіли б обговорити з К.ГРИЩЕНКОМ питання євроінтеграційних проблем України, звичайно, в контексті останніх подій в Україні, і у Верховній Раді, в тому числі, що стосується угоди між Україною та РФ про продовження термінів перебування Чорноморського флоту в Криму”, - сказав П.КОВАЛЬ.
Депутат зазначив, що на сьогодні в Україні відбулося багато нових подій, і члени Європарламенту хотіли б зрозуміти аргументацію, як влади, так і опозиції.
Разом з тим голова делегації по зв’язках з Україною відмовився коментувати останні повідомлення з України про згортання демократії та окремі заяви про утиски свободи слова.
“Ми хочемо познайомитися з ситуацію, я би не хотів так швидко формувати свою точку зору, ми маємо співпрацювати і з владою, і з опозицією, у нас є програми співпраці, тому ми маємо бути дуже обережними відносно політичної ситуації”, - сказав П.КОВАЛЬ.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня у Страсбурзі відбулося засідання делегації Європарламенту по зв’язках з Україною, в рамках якої депутати, зокрема, вирішили запросити міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА, або віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА на засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту для проведення дебатів щодо нової політики українського уряду.