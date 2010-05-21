Польський уряд дасть 150 млн. дол. постраждалим від повені

Варшава. 21 травня. УНІАН. Уряд Польщі планує виділити на допомогу постраждалим від цьогорічної повені, яку урядовці порівнюють із ”повінню тисячоліття” 1997 року, близько 150 млн. доларів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського уряду з посиланням на прем’єр-міністра Дональда ТУСКА, котрий провів чергове засідання ”антикризового штабу”.

Згідно з повідомленням, урядовці обговорили актуальну ситуацію із підтопленнями на півдні Польщі, а також в Варшаві й столичному Мазовецькому окрузі, де вода ще не осягнула максимальних прогнозованих показників.

Д.ТУСК відзначив, що найбільшою проблемою на сьогодні залишається тривале утримання високого рівня води у річках, що може призвести до розмивання протипаводкових валів та підтоплення населених пунктів.

”Варшава швидше за все в безпеці, але все буде залежати від того, як вали відреагують на тривалу дію води”, - сказав він.

Глава польського уряду сказав, що польські власті планують звернутися за допомогою до Європейського Союзу, якщо збитки від повені перевищать 2 мільярди євро.

Згідно з повідомленням, розмір допомоги постраждалим становитиме близько 2 тисяч доларів.

Тим часом, як повідомляють польські медіа, кількість жертв повені у Польщі зросла до 7 осіб. До кульмінаційного рівня води готується також Вроцлав на заході країни, та низка місцевостей в Куявсько-Поморському воєводстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше Д.ТУСК заявив, що рівень води у Віслі є найвищим за останні 160 років.

Рятувальні служби евакуювали з підтоплених територій, головним чином, на півдні країни щонайменше 3,5 тис. людей.

Довідка УНІАН. ”Повінь тисячоліття” 1997 року завдала збитків трьом країнам - Польщі, Німеччині та Чехії - на суму понад 4,5 мільярди євро та забрала життя 110 людей, половина з яких - поляки.

Минулорічна повінь забрала життя однієї людини та завдала збитків на 250 млн. доларів.