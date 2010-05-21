У Брюсселі відбудеться прес-конференція Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена та Президента Вірменії Сержа Саргсяна

А.Ф.Расмуссен та С.Саргсян повідомлять про результати двосторонньої зустрічі. Президент Вірменії також в ході свого триденного візиту з 25 по 27 травня, планує провести зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозеф Баррозу, комісарами з економічних та монетарних справ Оллі Реном та з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефаном Фюлє, верховним представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Дата події: 25 травня 2010 року. Час початку: 16:45.