Гриценко зустрінеться з британським міністром у справах Європи

Київ. 21 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО планує зустрітися з Державним міністром Великої Британії у справах Європи Девізом ЛІДІНГТОНОМ 24 травня в Сопоті (Польща).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні відбулася телефонна розмова К.ГРИЩЕНКА з Міністром закордонних справ та у справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Вільямом ХЕЙГОМ.

Керівник українського зовнішньополітичного відомства привітав британського колегу з призначенням на посаду та побажав йому успіхів в роботі.

Міністри обговорили стан українсько-британських відносин та графік двосторонніх контактів, включаючи високий та найвищий політичні рівні.

Зі свого боку В.ХЕЙГ запевнив К.ГРИЩЕНКА в тому, що Велика Британія рішуче підтримує європейські прагнення України. У цьому зв’язку міністри обговорили підготовку до зустрічі керівника українського зовнішньополітичного відомства з Державним міністром Великої Британії у справах Європи Девізом ЛІДІНГТОНОМ, що відбудеться 24 травня в Сопоті (Польща) в рамках неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць ініціативи ЄС „Східне партнерство”.