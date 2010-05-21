ЄС не визнає парламентські вибори в Нагорному Карабаху

Брюссель. 21 травня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН заявляє, що Євросоюз не визнає парламентські вибори в Нагорному Карабаху, які мають відбутися в найближчу неділю, 23 травня.

Про це йдеться у її заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я би хотіла нагадати, що Європейський Союз не визнає конституційні та юридичні рамки, в яких “парламентські вибори” в Нагорному Карабаху будуть проведені у цю неділю. Ця подія не має вплинути на мирне вирішення Нагорно-Карабаського конфлікту”, - написано у заяві.

К.ЕШТОН підтвердила підтримку з боку ЄС діям Мінської групи ОБСЄ, яка займається питаннями врегулювання конфлікту.

“Закликаю сторони подвоїти зусилля для пошуку договірного вирішення конфлікту. Я нагадую готовність ЄС надати подальшу допомогу для цього”, - зазначається у заяві К.ЕШТОН.

Вибори до Національних зборів Нагорного Карабаху призначені на 23 травня і пройдуть за змішаною мажоритарно-пропорційною системою.