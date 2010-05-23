Більше сотні українців у Варшаві протестували проти порушень Конституції України

Варшава. 23 травня. УНІАН. Більше сотні українців взяли участь у віче за дотримання прав Української Конституції у неділю у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, у віче, яке відбулося біля пам`ятника Тарасу Шевченка в центрі польської столиці, взяли участь, головним чином, українці, які працюють у Польщі, студенти та польські громадяни українського походження.

Один із ініціаторів віче Ростислав КРАМАР наголосив, що акція ініційована та організована українцями, які живуть за кордоном, а не політичними силами.

Він та інші учасники заявили про порушення новою українською владою Конституції України, серед яких вони назвали обмеження свобод зібрання, цензуру в медіа, ”антиконституційний” дозвіл на продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Крім цього, на думку виступаючих, деякі дії нової влади ведуть до конфлікту між українцями.

Після кількох виступів учасники зачитали звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА та голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, в якому закликали їх дотримуватися Основного закону Української держави.

Крім цього, учасники віче закликали до денонсації ”харківських домовленостей”, а В.ЯНУКОВИЧА відмовитися від своїх слів, що голодомор 1932-1933 років ”не був геноцидом українського народу”.

Українці у Варшаві також зачитали звернення до громадян Польщі, яке планують передати представникам польської влади, і в якому закликали не бути байдужим до згортання демократії в Україні.

Учасники віче теж приготували символічну посилку для українських властей із ”дешевим газом”: картонну коробку, в якій була повітряна куля. На коробці наклеєно імпровізовану поштову марку із зображенням Йосифа Сталіна й надписом ”Пошта. Гулаг. Йосиф Сталін - Герой України 2010”.

Як повідомляв УНІАН, віче за дотримання Конституції України планувалося в щонайменше 8-ми містах Європейського союзу, зокрема, у Варшаві, Римі, Лісабоні, Мадриді, Афінах, Берліні, Мюнхені та Таліні.