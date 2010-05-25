Перший проект ”Східного партнерства” буде реалізований ще цього року

Варшава. 25 травня. УНІАН. Реалізація першого проекту програми Європейського союзу "Східне партнерство" - в яку входить 6 держав, серед яких і Україна - може розпочатися в другій половині поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ у Сопоті у понеділок, 24 травня.

"Думаю, перший проект буде реалізований в другій половині цього року", - сказав він на прес-конференції після неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та країн-партнерів по "Східному партнерству".

С.ФЮЛЄ сказав, що більшість проектів буде реалізовано в 2011-2013 роках.

"Поки ми пов`яжемо ці проекти із коштами, трохи часу мине",- пояснив він.

Єврокомісар також відзначив прогрес у відноинах між Євросоюзом та державами-учасницями "Східного партнерства" після започаткування програми в травні 2009 року, назвавши її пріоритетною для європейських політиків.

Присутній на прес-конференції глава МЗС Іспанії Мігель Анхепль МОРАТІНОС назвав успіхом програму "Східне партнерство", зазначивши, що його присутність на сьогоднішньому неформальному саміті підтверджує пріоритетність для Євросоюзу цієї програми співробітництва із східними сусідами ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у польському Сопоті відбулася неформальна зустріч глав МЗС держав-учасниць "Східного партнерства" та європейських дипломатів, ініційована міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ.

“Східне партнерство” – ініціатива ЄС, спрямована на посилення відносин з шістьма східноєвропейськими країнами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.