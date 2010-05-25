Командувач польських ВВС був в кабіні пілотів літака Качинського

Варшава. 25 травня. УНІАН. У кабіні пілотів літака Президента Польщі Леха Качинського, який 10 квітня розбився під російським Смоленськом, перебував командувач Військово-Повітряних сил Польщі генерал Анджей Блазік.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердив уповноважений Польщі в Міждержавній авіаційній комісії, яка розслідує причини авіакатастрофи, Едмунт КЛІХ.

”Це був генерал Блазік”, - сказав Е.КЛІХ в ефірі програми Teraz My.

За його словами, керівник ВПС Польщі зайшов до кабіни пілотів за кілька хвилин до авіакатастрофи та перебував там до падіння літака.

Е.КЛІХ назвав нетиповою ситуацію, коли генерал заходить до кабіни пілотів, але не став оцінювати рівень психологічного тиску на екіпаж.

”Маю матеріали, які дозволять порівняти їх психічний стан на початку та в кінці польоту”, - додав він.

Е.КЛІХ також повідомив, що пілоти усвідомлювали, що знаходяться на небезпечній висоті, але лише за 2 чи 3 секунди до катастрофи зрозуміли, що розіб`ються.

”Були нерви, якісь слова, висловлені в сильному стресі”, - сказав він.

Е.КЛІХ також повідомив, що комісії не вдалося індентифікувати голос ще однієї людини, яка заходила до кабіни пілотів десь за 15 хвилин до катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА поінформувала, що у кабіні польського Ту-154, який розбився під Смоленськом, були сторонні люди.

Польське агентство РАР повідомило з посиланням на джерело, що одним із двох людей, які заходили в кабіну пілотів, був генерал А.Блазік. Водночас джерело сказало, що голос іншої людини не належить директору дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ Маріушу Казану.