Українську ГТС можуть модернізувати без участі Європи

Київ. 25 травня. УНІАН. Газотранспортну систему (ГТС) України можуть модернізувати без участі Європи. Модернізувати, а відповідно, і управляти українськими трубами буде спільне підприємство «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України». Таку можливість підтвердив і глава Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ, передає російський інформаційно-аналітичний портал k2kapital.com.

За його словами, доля тристороннього консорціуму з управлінню ГТС залежить від результату переговорів зі створення СП.

Як відзначає k2kapital.com, тристороннього консорціуму з управління українською ГТС за участю Росії, України і Європи, найімовірніше, не буде. «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» обговорюють можливість модернізації і управління українськими трубами у рамках спільного підприємства, яке планується створити. Частка «Газпрому» у СП буде залежати від активів, які він в нього внесе, повідомляють російські ЗМІ.

Те, що ідея міжнародного консорціуму знову може залишитися лише теорією, підтвердив і глава РГТ Валерій ЯЗЄВ на конференції у Берліні «Енергетичний діалог: Росія - Європейський союз. Газовий аспект» 21 травня. Зараз переговори зі створення російсько-українського спільного підприємства перебувають у початковій стадії, сказав він. «Залежно від того, яку конфігурацію для нього буде обрано, стане зрозумілим, потрібно чи не потрібно повертатися до теми міжнародного консорціуму», - відзначив В.ЯЗЄВ.

За його словами, згідно з експертними оцінками, капіталізація «Нафтогазу» зараз становить 17 млрд. доларів, «Газпрому» — 170 млрд. доларів. Можливо, російський холдинг виділить для СП якийсь актив, наприклад з видобутку, вартістю 15—17 млрд. дол.

Глава «Нафтогазу» Євген БАКУЛІН не захотів назвати активи, які можуть увійти до майбутнього СП, відзначивши, що це - процес переговорів. У «Газпромі» від коментарів також відмовилися.

Ймовірність поєднання українських труб і російських родовищ не виключив і депутат Верховної ради, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК. Якщо Росія увійде до СП з газовими родовищами, Україна зможе запропонувати трубу для транзиту, сказав він в ефірі телекомпанії «Україна». «Оце і є партнерські відносини», - підкреслив депутат.

Відмова від консорціуму більш ніж ймовірна, вважає колишній співробітник «Нафтогазу», незалежний експерт Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ. Але не виключено, що у створюваному СП якусь частку одержить і велика зарубіжна енергокомпанія, за прикладом підприємства, створеного для реалізації Nord Stream.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2010 р. у Берліні (Німеччина) президенти Національного газового союзу України Є.БАКУЛІН і Російського газового товариства В.ЯЗЄВ підписали угоду про співпрацю, яка покликана розширити взаємодію між газовими компаніями обох країн.

Виступаючи з доповіддю на конференції, голова правління НАК «Нафтогаз України» Є.БАКУЛІН підкреслив важливість розвитку співпраці у тристоронньому форматі Росія – Україна – Європейський союз: «Реалізація планів щодо модернізації української газотранспортної системи значною мірою залежить від ефективної і довгострокової співпраці між ЄС і Росією у газовій сфері».