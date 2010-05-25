Уряд Польші збільшить розмір допомоги постраждалим від повені

Варшава. 25 травня. УНІАН. Уряд Польщі збільшить загальний розмір допомоги постраждалим від повені зі 150 млн. доларів до 600 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова польського уряду Дональд ТУСК.

”Маємо 2 мільярди злотих (близько 600 млн. доларів) на потреби, пов`язані з відбудовою будинків”, - сказав він сьогодні перед засіданням уряду.

Прем`єр відзначив, що закликав міністрів і керівників державних адміністрацій у регіонах знайти кошти на допомогу потерпілим у рамках ухваленого бюджету.

Як повідомляв УНІАН, після початку повені минулого тижня Д.ТУСК заявляв про передбачені 150 млн. доларів на допомогу потерпілим.

За попередньою інформацією, кожна сім`я мала отримати близько 2 тис. доларів.