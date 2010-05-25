Спочатку року до України з ЄС повернуто 231 особу

Київ. 25 травня. УНІАН. До України із Євросоюзу з початку цього року в результаті дії угоди про реадмісію повернуто 231 особу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН.

За його словами, із вказаної кількості прийнятих осіб 149 - це громадяни України, 45 - громадяни СНД і 37 – громадяни інших країн.

«Завдяки вжитим заходам ситуація з прийомом-передачею осіб не стала для України загрозливою. Ці цифри підтверджують, що ми дуже добре виконуємо свою роботу з охорони кордону», - зазначив М.ЛИТВИН.