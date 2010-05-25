Студенти Європи відвідали міста і села України

Київ. 25 травня. УНІАН. Сьогодні в Києві завершився тур студентів з різних країн Європи невеликими містами і селами України у рамках громадської ініціативи «Євроавтобус».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції координатор громадської ініціативи «Євроавтобус» Дар’я КОЛИНЮК.

За її словами, з 5 по 25 травня група з 13 студентів з країн Європейського Союзу відвідала невеликі міста і села у 7 областях України, зокрема у Житомирській, Черкаській, Дніпропетровській та Донецькій, де зустрічалась з молоддю, і розповідала про можливості Європейського Союзу.

Вона зазначила, що метою громадської ініціативи «Євроавтобус» надання інформації щодо європейських цінностей і навчання у країнах ЄС.

«Мені здається, що ідея зустрічей і комунікацій у невеликих містах молодих людей з України і країн Європейського Союзу - це дуже гарна ідея донести, що таке Європейський Союз, і що має зробити Україна, якщо вона хоче стати його частиною», - сказав на прес-конференції голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.