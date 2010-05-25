Громадськість відстежить виконання Україною обіцянок перед ЄС

Київ. 25 травня. УНІАН. В Україні стартував громадський моніторинг виконання Україною Порядку денного асоціації (ПДА) між Україною і Єврпопейським Союзом – двостороннього документу, що містить перелік реформ, які має здійснити Україна у співпраці з ЄС.

Як повідомили УНІАН у Консорціумі аналітичних центрів, який виконує даний проект, його реалізація передбачає аналіз правових актів, політичних документів, прийнятих законів, що будуть стосуватися виконання положень з боку української сторони Порядку денного про Асоціацію між Україною та ЄС у сферах політичного та економічного діалогу: конституційного реформування, розвитку громадянського суспільства, реформи публічної адміністрації та її прозорості, судової реформи, доступу до правосуддя і правової допомоги, кримінальної юстиції та захисту прав людини, економічних перетворень, безпекової сфери.

У повідомленні зазначається, що незалежний аналіз дій української влади здійснює експертна група, до якої входить 21 експерт з питань політичного діалогу, верховенства права і захисту прав людини, економічних реформ, безпекових питань та охорони навколишнього середовища.

Експерти слідкуватимуть за виконанням пріоритетів ПДА (визначених для виконання у 2010 році Спільним комітетом високопосадовців) та доноситимуть результати аналізу до уряду України та Європейської Комісії.

Консорціум аналітичних центрів діє у складі Українського незалежного центру політичних досліджень, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій і Центру політико-правових реформ за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду ”Відродження”.

Проект здійснюється у співпраці з Громадською експертною радою при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.