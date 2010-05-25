У Києві засідатиме група Україна-НАТО з воєнної реформи

Київ. 25 травня. УНІАН. 26 травня у Києві відбудеться засідання робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, українську сторону під час засідання очолюватиме заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЕЄВ, а делегацію НАТО очолюватиме заступник Генерального секретаря Альянсу з питань оборонної політики та планування Іржі ШЕДІВІ.

Як наголосив речник МЗС, співробітництво з НАТО є дуже актуальним. «Воно покликане сприяти зміцненню національної безпеки шляхом просування реформ у секторі безпеки Й оборони, орієнтованих на передовий досвід західних країн», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він також повідомив, що сьогодні запланована зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА і заступника Генерального Секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування І.ШЕДІВІ, під час якої будуть обговорені питання політичного діалогу та практичної співпраці України і НАТО.

«Окрему увагу буде приділено залученню ресурсної та експертної допомоги Альянсу для здійснення реформ в Україні», - зауважив речник МЗС.

За його словами, українська сторона зацікавлена в ефективному переговорному процесі з Північноатлантичним альянсом і буде здійснювати дані консультації у рамках своїх національних інтересів та інтересів європейської безпеки.