МЗС поєднає Місію при НАТО з Посольством в Бельгії

Київ. 26 травня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України планує поєднати місію України при НАТО з Посольством в Бельгії та Люксембурзі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в українському МЗС.

За словами співрозмовника агентства, МЗС вже подав “агреман” на призначення Послом в Бельгії та Люксембургу, а також Послом при НАТО Ігоря ДОЛГОВА.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня цього року Президент України своїми указами звільнив Ігоря САГАЧА з посади глав Місії України при НАТО, а Євгена БЕРШЕДУ – з посади Посла України в Бельгії та Люксембурзі.

Сьогодні заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ заявив, що Україна не має наміру знижувати рівень співпраці з НАТО.