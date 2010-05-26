Єврокомісія пропонує створити національні фонди розв`язання проблем банків

Брюссель. 26 травня. УНІАН. Єврокомісія пропонує створити мережу національних фондів вирішення проблем банків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Мішель БАРНЬЄ.

Головна мета створення таких фондів, за словами комісара, полягає в тому, щоб під час можливих економічних та фінансових криз у майбутньому, проблеми банків не вирішувалися за рахунок платників податків.

“Фонди розв’язання проблем банків стануть, передусім, фондами передбачення, а не фондами порятунку”, - сказав М.БАРНЬЄ.

Комісар зазначив, що частина країн-членів ЄС вже запровадили, або запроваджують спеціальні податки з банків в тому числі, щоб компенсувати надані окремим банкам обсяги державної допомоги спочатку нинішньої фінансової кризи.

На переконання комісара, вироблення єдиного європейського підходу до цього питання зробить ситуацію в банківському сектору Європі більш передбачуваною.

М.БАРНЬЄ також висловив переконання в тому, що створення мережі національних фондів розв’язання проблем банків посилить стійкість банків.

За словами комісара, Єврокомісія представить свої пропозиції Раді міністрів з питань економіки та фінансів ЄС, Європейській Раді (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), а також – на саміті лідерів країн “великої двадцятки” в Торонто 26-27 червня.