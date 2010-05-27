Албанія та Боснія і Герцеговина можуть отримати безвізовий режим з ЄС

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Єврокомісія пропонує запровадити безвізовий режим для Албанії та Боснії і Герцеговини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ.

“Велика робота була проведена керівництвом цих країн, залишається небагато, і ми сподіваємося, це буде швидко зроблено”, - сказала вона.

Пропозиція передбачає скасування необхідності отримання короткотермінових віз для громадян цих балканських країн, які матимуть біометричні паспорти, для відвідування країн-членів ЄС (крім Великобританії та Ірландії) та країн, що входять до Шенгенської зони – Швейцарія, Норвегія та Ісландія).

ЄС розпочав безвізовий діалог з цими двома країнами на початку 2008 року на підставі “дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму.

Остаточне рішення має бути схвалено на засіданні Ради ЄС та Європарламенту вже восени цього року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2009 року ЄС вже запровадив безвізовий режим для громадян Сербії, Чорногорії та колишньої югославської республіки Македонія.