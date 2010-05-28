Представники німецької та української промисловості зустрінуться в Севастополі

Севастополь. 28 травня. УНІАН. Сьогодні в Севастополі на борту корабля ВМС ФРН «Niedersachsen» відбудеться зустріч представників німецької та української промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол ФРН в Україні Ганс Юрген ГАЙМЗЕТ на прес-конференції в Севастополі, що проходила на борту німецького корабля, що прибув 27 травня з візитом у порт міста .

«Тут, на борту корабля, буде представлена німецька промисловість, і, таким чином, представники української сторони зможуть ознайомиться з найкращою продукцією з німецької морської техніки. І це буде свідченням нашого бажання продовжувати нашу партнерську співпрацю також і в промисловій сфері», - зазначив дипломат.

Г.ГАЙМЗЕТ додав: «Я знаю, що тут буде присутній цілий ряд німецьких фірм. Я поки що не бачив тих, хто погодився взяти участь, але була попередня згода на участь у зустрічі багатьох українських підприємств».