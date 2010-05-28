ЄБРР збільшує фінансування ”Укрексімбанку”

Київ. 28 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) посилює підтримку українських експортерів і імпортерів шляхом збільшення обсягу фінансування в рамках своєї Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) для українського «Укрексімбанку» на 50 млн. дол. – до 120 млн. дол.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, додаткове фінансування стимулюватиме розвиток українських торгових компаній в умовах обмеженого доступу до комерційних кредитів.

У повідомленні наголошується, що метою Програми сприяння розвитку торгівлі ЄБРР є розвиток експорту, імпорту та внутрішньої торгівлі в країнах діяльності ЄБРР, включаючи Україну. В рамках даної програми ЄБРР надає гарантії міжнародним підтверджуючим банкам, приймаючи на себе політичні та комерційні ризики міжнародних трансакцій, які виконуються банками в країнах діяльності ЄБРР.

В ЄБРР нагадали, що «Укрексімбанк» вступив до ПСРТ у травні 2007 року і став одним із найактивніших банків у сфері торгового фінансування в Україні. За цей час ЄБРР і «Укрексімбанк» здійснили разом 53 трансакції в рамках ПСРТ на загальну суму 129 млн. дол. Тільки в 2010 році ЄБРР і «Укрексімбанк» здійснили 9 трансакцій на загальну суму 49,7 млн. дол. Одна з цих трансакцій, для якої ЄБРР надав дві гарантії на загальну суму 43,6 млн. дол. на підтримку експорту будівельних послуг із України до Туркменістану, стала найбільшою в історії ПСРТ.

За результатами виконання ПСРТ у 2009 році Україна з 95 трансакціями зайняла третє місце (після Росії та Грузії) серед усіх країн діяльності ЄБРР.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 травня 2010 року він узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму понад 5 млрд. євро в рамках 197 проектів.