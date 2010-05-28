Росія передасть Польщі записи ”чорних ящиків” з літака Качинського

Київ. 28 травня. УНІАН. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) передасть 31 травня польській стороні копії записів бортових самописців літака Ту-154М Президента Польщі Леха Качинського, що розбився під Смоленськом 10 квітня, повідомила РІА «Новости» представник МАК Марина ШНІТОВА.

”Передача польській стороні копій запису бортових самописців відбудеться 31 травня”, - сказала вона.

Голова Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна АНОДІНА також заявляла, що процедура передачі копій запису бортових самописців польській стороні може відбутися найближчим часом, проте самі ”чорні ящики” до кінця розслідування повинні знаходитися у комісії МАК.

При цьому, під час передачі копій самописців польській стороні у присутності представників Генпрокуратур РФ і Польщі має бути встановлена автентичність цих копій з оригіналами.

Урядовий літак польського Президента Л.Качинського Ту-154 розбився під Смоленськом вранці 10 квітня. За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту знаходилися 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині, щоб взяти участь у траурних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій - тут у 1940 році радянським НКВС були розстріляні тисячі польських офіцерів.